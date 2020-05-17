شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام جمعية القلب المصرية يقدم نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جميلة نصر أمين عام جمعية القلب المصرية، إننا نتحدث اليوم في تشكيل وعي صحي للمجتمع بسبب اننا نواجه مشكلة عالمية وهي انتشار وباء فيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة جميلة نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الان" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن فيروس كورونا غالبا سيتعايش معنا الفترة القادمة ونأمل ان لا تطول تلك الفترة.

وتابعت أمين عام جمعية القلب المصرية، أن يجب علينا ان نحتفظ بعادتنا الصحية المعروفة لكي نتجنب الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة جميلة نصر، أن العادات الصحية هي غسل الايدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية ولابد من ان يكون هناك تباعد اجتماعي للحفاظ على أنفسنا من الاصابة.

وأشارت إلى أن، السبب في ارتفاع وفيات فيروس كورونا في مصر هو الامراض المزمنة التي يكونوا المرضي مصابين بها من البداية.

ومن جانب اخر ،كشفت جمعية القلب الأمريكية، فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، أنه استنادًا إلى التقارير المبكرة فإن 40% من مرضى فيروس كورونا " COVID-19 "، فى المستشفى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، أو أمراض الأوعية الدموية الدماغية، مثل السكتة الدماغية.