شكرا لقرائتكم خبر عن صحف كويتية: آخر دفعة من المصريين العالقين بالكويت غادرت للقاهرة أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الراي الكويتية، أن مطار الكويت الدولي، ودع أخر مخالفي قانون الإقامة من الجالية المصرية صباح أمس، على متن 3 رحلات غادرت إلى الأراضي المصرية، لتصبح مقرات الايواء التابعة لوزارة الداخلية الكويتية خالية من أي مخالف من المصريين، وبحسب الصحيفة غادر 453 شخصا إلى مصر.

Advertisements

وعبر عدد من الجالية المصرية المخالفين لقانون الإقامة قبل مغادرتهم، بالقول «متشكرين يا كويت واحنا راجعين تاني»، معربين عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي بذلتها الحكومة، وبالأخص وزارة الداخلية بحقهم، سواء من إيوائهم في المقرات، وتقديم الرعايا الكاملة من توفير الوجبات الغذائية والصحية والترفيهية، ومغادرتهم الكويت من دون دفع أي تكاليف مالية، والاستفادة من قرار وزارة الداخلية بفترة السماح التي تتيح لهم العودة مرة أخرى للبلاد والعمل بها بطريقة قانونية.

وكان استقبل مطار القاهرة الدولى، أمس، 3 رحلات استثنائية سيرتهم طيران الجزيرة لعودة المصريين العالقين بالكويت، وعليهم 480 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد .

وصرحت مصادر بمطار القاهرة، بأن رحلات طيران الجزيرة الثلاث، وصلت المطار قادمة من الكويت وعلى متنهم 480 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بإجراء اختبارات فيروس