عبد العال يحيل مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، عدد ا من مشروعات القوانيين المقدمة من الحكومة الي اللجان النوعية المتخصصة، حيث أحال مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 الي لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1939 الخاص بضربية الأطيان إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، إضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام القانون 203 لسنة 1991 والخاص بشركات قطاع الأعمال العام إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة القوي العاملة، كما أحال مشروع قانون بشان إدارة المخلفات إلىلجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنان الخطة والصناعة والشئون الدستورية.

كما أحال مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق السياحة والآثار إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام ومكاتب لجنتي السياحة والطيران المدني والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال عبدالعال مشروع قانون المرافعات وتعديل قانون رقم 7 لسنة 2000 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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