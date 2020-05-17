القوى العاملة: 13 ألف عامل صرفوا 6 ملايين جنيه منحة الـ500 جنيه بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أجرت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، تفتيشا على 167 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

وبحسب بيان اليوم، أعلن ياسر سعيد مدير المديرية، صرف المديرية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـنحو 2700 عامل بإجمالي مليونا و350 ألف جنيه.

وقال سعيد، إن المديرية تابعت أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال 28 منفذا للبنك الزراعي، و42 منفذا لمكاتب البريد، حيث تم الصرف لـ 13 ألفا و68 عاملا غير منتظم وذلك خلال الفترة بين 13 - 30 أبريل بإجمالي 6 ملايين و534 ألف جنيه.