وزير السياحة يتفقد قاعات متحف الحضارة تمهيدًا لافتتاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، القاعات المختلفة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة الحالية تمهيدًا لافتتاحه قريبا.

رافقة خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار والدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية، واحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير.

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شملت الجولة القاعة الرئيسية للمتحف وسيناريو العرض المتحفي الخاص بها وقاعة المومياوات وبانوراما المتحف على بحيرة عين الصيرة، حيث أعطى تعليماته بضرورة إنهاء كافة الأعمال المقررة بأعلى كفاءة.

جدير بالذكر أن متحف الحضارة يعد من أهم المشروعات التي تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق.

يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي و المعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون و الحرف التقليدية في الحضارة المصرية.