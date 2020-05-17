"الأطباء" تطالب بزيادة تحاليل "PCR" لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

طالبت نقابة الأطباء، اليوم الأحد، بزيادة تحاليل "PCR" المخصصة لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدم تحديد قيود لإجرائها.

وقالت الدكتورة سناء فؤاد، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، في مؤتمر صحفي اليوم: "نريد زيادة عدد فحوصات الـ PCR لأنه التحليل القادر على حسم التشخيص، ويجب أن نوفر هذه التحاليل للفريق الطبي المتعامل مع المرضى المصابين ولا يجوز أن نترك الفريق الطبي هكذا".

Advertisements

بدوره، انتقدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا وعضو لجنة الشكاوى، صدور قرارات تُقيّد إجراء هذه التحاليل، وإلزام بعض المديريات بضرورة الحصول على عدة توقيعات قبل إجراء التحليل.

وأضافت: "كلما زادت المسحات كلما زاد محاصرة العدوى، لكن ما أراه أننا نسير عكس الاتجاه وهناك قيود على عمل تحاليل الـ PCR".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن إجراء نحو 135 ألف تحليل "PCR" المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى متابعة الحالات المصابة بمستشفيات العزل والحجر الصحي لحين تحول تحاليلها إلى سلبية وتمام شفائها، حتى نهاية الأسبوع الماضي.