"أنا كويسة والموضوع بسيط".. أول تعليق من نائبة كفر الشيخ بعد عزلها بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت النائبة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، إنها أبلغت مجلس النواب، بإنها لن تشارك في أعمال الجلسات العامة خلال الأسبوع الحالي، لقيامها بعزل نفسها بمنزلها بسبب إصابة حارس العقار الذي تقطن فيه بكورونا.

واكدت النائبة لـ "الخليج 365" أن حالتها الصحية جيدة ولا تعاني من أي أعراض للمرض، ولكنها تعاونت مع وزارة الصحة بفرض عزل ذاتي على نفسها، حيث طالبت الوزارة من جميع سكان العقار المخالطين بعزل أنفسهم لمدة 14 يوما.

ووجهت النائبة رسالة للمواطنين قائلة: "يجب اتباع تعليمات وزارة الصحة والعمل على التباعد الاجتماعي".

وتابعت: "أنا الحمد لله كويسة.. الموضوع بسيط".