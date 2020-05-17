محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن وزارة الصحة "تتعنت" في تكليف 7 آلاف طبيب حالياً، في الوقت الذي نعاني من العجز في الفرق الطبية بالمستشفيات.
وأضاف "عبدالحميد" في مؤتمر اليوم الأحد، أن النقابة خاطبت جميع المستويات للتدخل في هذه الأزمة بداية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الصحة، ونتمنى أن نجد حلًا لتكليفهم للمساعدة في التصدي لوباء كورونا.
كان أطباء تكليف دفعة مارس 2020، طالبوا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بالتدخل لحل أزمة نظام التكليف مع وزارة الصحة والسكان.
وقال ممثلو أطباء التكليف في خطاب لرئيس الوزراء اليوم الأحد، إن أطباء تكليف مارس 2020 -وعددهم حوالي 7 آلاف طبيب- امتنعوا عن التسجيل في نظام التكليف الذي استحدثته وزارة الصحة، مطالبين بعودة نظام التكليف المتعارف عليه لسنوات وألا تتم تجربة نظام تكليف مستحدث تم إثبات وجود عيوب هيكلية واضحة به عند تجربته على 800 طبيب، بحسب الخطاب.
وقال أمين صندوق النقابة: "المحافظة على الفريق ليس لأنهم أفضل من المواطنين، بل لأنهم خط الدفاع الأول عن المصريين، وإذا تم إهمال الحفاظ على الفريق الطبي سيكون مكانا للوباء وليس العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين صندوق "الأطباء": الصحة تتعنت مع 7 آلاف طبيب.. ونتمنى حل أزمتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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