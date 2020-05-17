"قاسي جدًا".. "الأطباء" تُطالب بتغيير بروتوكول التعامل مع إصابات كورونا للفريق الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بتغيير بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية.

وقال "شعبان" في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "هناك تخبط في التعامل مع الأطباء بمستشفيات العزل والفرز خصوصا الأطباء المصابين بالعدوى، خاصة المخالطين للمصابين والذين يجب أن تُجرى لهم مسحات للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى".

وأوضح أنه في الفترة الماضية حددت وزارة الصحة إجراء التحاليل للمخالطين إلا في حالة ظهور الأعراض فقط، بخلاف عدم إقرار العزل المنزلي للمخالطين واستمرارهم في العمل.

وأضاف شعبان: "هذه الأمور تثير الفزع للأطباء، وطالبنا بمخاطبات عديدة لرئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الصحة بتغيير بروتوكول التعامل مع الأطباء لأنه قاسي جدا ويعتبر نوعا من القضاء على الفريق الطبي".

وتابع: "لو تمت إصابة واحدة بين الفريق الطبي ولم يتم عزله هذا معناه أن هذا الفرد قد يصيب الفريق الطبي بالكامل وفي هذه الحالة سأخسر الفريق الطبي".

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وطالب كذلك بتجهيز أماكن لعزل الأطباء المصابين بالعدوى، لافتًا إلى أن هناك تفرقة في أخذ المسحات بين العاملين في الجهات المختلفة: "حالة واحدة مصابة في جهة ما، وجرى الحصول على مسحات من المخالطين المباشرين وغير المباشرين لها".

وأشار الدكتور رشوان شعبان إلى ضرورة تجنب تكليف عدة فئات من الأطباء الذين لديهم ظروف صحية بالعمل في مستشفيات العزل أو الفرز لأنهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا، مثل الحوامل ومن لديهم أمراض مزمنة أو فوق الـ 50 عاما ويعانون من أمراض.

كانت عممت وزارة الصحة والسكان، تعليمات جديدة بشأن بروتوكول تعامل المستشفيات مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفى أو المنشأة الصحية.

وبحسب خطاب أرسله الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إلى المديريات الصحية على مستوى الجمهورية، فإنه حال ظهور حالة إيجابية بين أفراد طاقم العمل، يتولى فريق مكافحة العدوى بالمنشأة وحده التعامل، على ألا يتم أخذ مسحات من المخالطين للحالة، ولا يُصرح بعزل المخالطين سواء منزلياً أو بجهة العمل.

وشدد البروتوكول على جميع العاملين بالمنشأة عامة والمخالطين للحالة خاصة، إجراء تقييم ذاتي لأنفسهم (ارتفاع في درجة الحرارة أو ظهور أعراض تنفسية) وعليهم إبلاغ جهة العمل حال ظهور تلك الأعراض لإجراء الكشف والفحوصات المطلوبة، وفي حال الاشتباه في الإصابة بالعدوى تؤخذ له مسحة ويتم عزله بالمنزل.