شرطة التموين تحرر 1241 قضية وتصادر 7.5 طن دواجن وجبن فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1241 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها : ضبط مالك مفرمة لفرم الدواجن كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته (5,250 طن سلع غذائية "مفروم دواجن – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة مركز شرطة الزقازيق لحيازته (2,132 طن سلع غذائية "جبن أبيض – جبن رومى") غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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كما ضبط مالك مخزن بدون ترخيص للتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحجبه عن التداول كمية قدرها (2,630 طن "سكر حر - أرز أبيض – 1020 عبوة "زيت طعام ") بقصد رفع أسعارها.

وفى ذات السياق ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الخانكة لحيازته (6,350 طن منظفات صناعية "جلسرين – كلور – مطهرات – صابون سائل" مستلزمات إنتاج ، 1200 عبوة منظفات صناعية "منتج نهائى") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية لقيامه بتجميع كمية كبيرة من الأقماح المدعمة المستوردة قدرها 10 أطنان والمخصصة لصناعة الخبز البلدى المدعم محظور تداولها بالأسواق بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء .. قدرت بقيمة مالية قدرها (38000 جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.