بتعاملات 13.6 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص لتجميعهم مدخرات المصريين بالخارج في المنوفية وسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الاخيرة عن ضبط قضيتين " تحويلات مالية غير مشروعة"، ضُبط فيهما "3 أشخاص" بنطاق محافظتى "سوهاج، المنوفية" وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" (13600000) ثلاثة عشرة مليون وستمائة ألف جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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