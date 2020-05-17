"الأمن العام" يحرر 22 ألف مخالفة مرورية ويصادر 173 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 173 قطعة سلاح ناري، و209 قضية مخدرات، وتنفيذ 77321 حكم قضائى متنوع. كما أسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (9) متهمين، إرتكبوا (26) حادث متنوع، 25 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، (228) دراجة نارية مخالفة، (22096) مخالفة مرورية وفحص (114) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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