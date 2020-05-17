زيف إيصالات واستولى على أموال الشركة.. الأموال العامة تضبط مندوب مبيعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران ومحمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط مندوب مبيعات بإحدى الشركات؛ لقيامه بالإستيلاء على 108 ألف جنيه من أموال الشركة بدون وجه حق.

البداية عندما ورد بلاغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد، من وكيل عن شركة إحدى شركات تجارة الأدوات المكتبية، بقيام "مندوب مبيعات بالشركة" باستغلال موقعه الوظيفي كونه مندوب تحصيل بالشركة وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموالها بلغ إجماليها مبلغ 108000 مائة وثمانية ألف جنيه، وقام باصطناع إيصالي توريد وإيداع نقدية يفيدان على خلاف الحقيقة توريده مبلغ 108 ألف جنيه في حين أنه قام بتوريد مبلغ 108 جنيه فقط.

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ومن خلال البحث والتحرى تبين صحة الواقعة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوارق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.