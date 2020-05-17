تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في المرج بدافع الانتقام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل شاب قبل أذان المغرب بمنطقة مؤسسة الزكاة.

وصرحت النيابة في وقت سابق، بتشريح ودفن جثة الشاب ،وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفة، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي بوفاة إبراهيم رضا، 23 عاما، على الفور تم الانتقال وبعمل التحريات وبسؤال الشهود تبين قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بالتشاجر مع المجني عليه، خلال عودته من عمله، قام أحدهم بطعنة وآخر أطلق صوبه عيارا ناريا مما أودى بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واعترفوا بنشوب مشاجرة منذ فترة مع المجني عليه مما دفعهم للانتقام منه وقتله.