أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا تهريب بقيمة 2.5 مليون جنيه.. وتنفيذ 124 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائي بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 2509215، "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه".

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وفي مجال الأمن العام تم ضبط 18 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 124حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 237مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.