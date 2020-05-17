"الأموال العامة": ضبط تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة 13 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

(نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة)

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية " تحويلات مالية غير مشروعة"، ضُبط فيهما "3 أشخاص" بنطاق محافظتى "سوهاج، المنوفية".. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" (13600000) ثلاثة عشرة مليون وستمائة ألف جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.