أخبار مصر | تزامنا مع اجتماع الحكومة.. نقابة الأطباء تطالب بحظر كلي خلال أيام العيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تزامنا مع اجتماع الحكومة.. نقابة الأطباء تطالب بحظر كلي خلال أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة سناء فؤاد، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة الفرعية، إن النقابة تتابع ما يحدث جراء جائحة كورونا بمزيد من الأسى والقلق على الفرق الطبية وجميع المواطنين.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي "أونلاين" يعقد الأن، بعنوان "مطالب عاجلة لمنع إنفلات تفشى وباء كورونا وضمان حماية الفرق الطبية"، أنه يجب تخصيص أماكن عزل للفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا وتوفير كافة المستلزمات لهم.

كما طالبت بضرورة عدم تعريض الفرق الطبية للعدوى حتى لا يكونوا مصدر العدوى لأقاربهم والمرضى المتعاملين معهم، مؤكدة على الأهمية القصوى لتوفير pcr للفرق الطبية، وتخصيص أماكن لعزل الفريق الطبي يحتوى على عدد كافى من الأسرة.

ودعت القيادة السياسية باستغلال الأيام القليلة المتبقة من شهر رمضان وأسبوع العيد في تطبيق الحظر الشامل، لكسر ذروة انتشار فيروس كورونا في تلك الفترة كما يتم ايضا تقييم العمل بملف مواجهة كورونا وإعادة ضبط السلوك العام.

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كانت نقابة أطباء القاهرة، طالبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بضرورة تخصيص مستشفي عزل خاصة بالطاقم الطبي والعاملين في مستشفيات المحافظة، التابعة لوزارة الصحة (مديرية الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والأمانة)، وسرعة اتخاذ قرار في هذا الشأن نظرا لأن الأطقم الطبية في مواجهة حقيقية مع الوباء ويتعرض العديد منهم للإصابة وضرورة وجود مستشفي عزل خاصة بهم في نطاق المحافظة وفي هذا التوقيت ضرورة ملحة لطمأنة الفريق الطبي وسرعة البدء في التعامل مع الطبيب المصاب وحتي لا يزيد من أعباء الطبيب المصاب نفسيا وبدنيا وتوفير المجهود المالي والبدني عن هيئة الإسعاف وكاهل المنظومة الصحية وأيضا لحماية المجتمع من خطورة تفشي العدوي.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، وجود مشكلة ظهرت فى الأيام الأخيرة تكمن فى زيادة أعداد الإصابات بين الفرق الطبية بفيروس كورونا، وتأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين لمستشفيات العزل، مما يترتب عليه التأخير فى عزلهم وكذلك فى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وحددت نقابة الأطباء، 3 مطالب أساسية من وزارة الصحة، هى:-

أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء.

ثانيا: سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة

ثالثا: زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلائم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.