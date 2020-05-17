أخبار مصر | قبل إعلانها.. مصادر تتوقع أبرز القرارات المرتقبة بشأن الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل إعلانها.. مصادر تتوقع أبرز القرارات المرتقبة بشأن الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد مجلس الوزراء اليوم الأحد مؤتمر مهما بحضور كل من وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزيرة الصحة.
وتوقعت مصادر بديوان عام الوزارة، أبرز القرارات التي تصدر اليوم، كاشفة لموقع "الخليج 365" عن أهم هذه التوقعا:
- لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية والعامة وستكون في موعدها 7 يونيو
- الاستعانة بمدارس التعليم الفني وتخصيصها لجان للثانوية العامة.
- لمن يريد التأجيل يخوض الدور الثاني بالدرجة كاملة وليس نصف الدرجة.
- كشف للطلاب قبل دخول الامتحان وبعد الانتهاء منه.
- الاستعانة ببوابات تعقيم في جميع اللجان المخصصة للثانوية العامة.
- توفير كمامات ومطهرات للطلاب في كل اللجان وكذلك لمصححي الامتحانات في الكنترولات.
- كل طالب ترتفع حرارته لا يخوض الامتحان ويخوض الدور الثاني بالدرجة كاملة.
ومن المقرر أن تحسم وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي، الجدل حول امتحانات الثانوية العامة خلال اجتماع يجمع بين كل من الوزير ووزير التعليم العالي في مجلس الوزراء اليوم الأحد.
20 قرارا حول آليات وتنظيم امتحانات الثانوية العامة
وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بصدد إعلان 20 قرارا حول أليات وتنظيم امتحانات الثانوية العامة، وأشارت المصادر إلى أنه حتي الآن لا يوجد نية لتأجيل الامتحانات.
وقالت الوزارة: إنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مصلحة جميع الطلاب أرسل دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم خطابا هاما للمديريات بشان ألية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الأول والثاني الثانوي) للعام الدراسي 2019-2020.
وتضمن الخطاب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في 15 مارس 2020، ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام.
وناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الامور والطلاب بإصدار القرارات رسميا اليوم.
تعافي 2950 مصابا بكورونا
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.
تسجيل 491 إصابة و20 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 11719 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وصول 3 أفواج لقادمين من الكويت إلى مدينة طلال جامعة القاهرة
وفي سياق آخر، وصلت إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، مساء أمس السبت، الأفواج الـ 14 و15 و16 من المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل عدد الأفواج التي استقبلتها المدينة الطلابية بجامعة القاهرة حتى الآن 16 فوجًا تضم 2800 مصري من العائدين من الكويت.
وكان في استقبال أفواج العائدين، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والذي حرص على الاطمئنان على حسن استقبال جميع العائدين، وتسكينهم، وتوفير كميات كبيرة لهم من المأكولات والمشروبات.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع العائدين، وتحويل 4 سيدات حوامل لمستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الشاملة.
كما وجه بزيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية، وسحب العينات، وإجراء الفحوصات الكاملة وتلقي الرعاية المناسبة لجميع العائدين، حيث جهزت جامعة القاهرة عيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية، وذلك بدعم كامل من المستشفيات الجامعية.