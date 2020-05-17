أخبار مصر | قبل إعلانها.. مصادر تتوقع أبرز القرارات المرتقبة بشأن الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل إعلانها.. مصادر تتوقع أبرز القرارات المرتقبة بشأن الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس الوزراء اليوم الأحد مؤتمر مهما بحضور كل من وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزيرة الصحة.

وتوقعت مصادر بديوان عام الوزارة، أبرز القرارات التي تصدر اليوم، كاشفة لموقع "الخليج 365" عن أهم هذه التوقعا:

- لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية والعامة وستكون في موعدها 7 يونيو

- الاستعانة بمدارس التعليم الفني وتخصيصها لجان للثانوية العامة.

- لمن يريد التأجيل يخوض الدور الثاني بالدرجة كاملة وليس نصف الدرجة.

- كشف للطلاب قبل دخول الامتحان وبعد الانتهاء منه.

- الاستعانة ببوابات تعقيم في جميع اللجان المخصصة للثانوية العامة.

- توفير كمامات ومطهرات للطلاب في كل اللجان وكذلك لمصححي الامتحانات في الكنترولات.

- كل طالب ترتفع حرارته لا يخوض الامتحان ويخوض الدور الثاني بالدرجة كاملة.

ومن المقرر أن تحسم وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي، الجدل حول امتحانات الثانوية العامة خلال اجتماع يجمع بين كل من الوزير ووزير التعليم العالي في مجلس الوزراء اليوم الأحد.

20 قرارا حول آليات وتنظيم امتحانات الثانوية العامة

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بصدد إعلان 20 قرارا حول أليات وتنظيم امتحانات الثانوية العامة، وأشارت المصادر إلى أنه حتي الآن لا يوجد نية لتأجيل الامتحانات.

وقالت الوزارة: إنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مصلحة جميع الطلاب أرسل دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم خطابا هاما للمديريات بشان ألية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الأول والثاني الثانوي) للعام الدراسي 2019-2020.

وتضمن الخطاب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في 15 مارس 2020، ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام.

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وناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الامور والطلاب بإصدار القرارات رسميا اليوم.