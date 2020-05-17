أخبار مصر | بعد قليل.. مؤتمر "أونلاين" لنقابة الأطباء لبحث انتشار كورونا بين الفرق الطبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. مؤتمر "أونلاين" لنقابة الأطباء لبحث انتشار كورونا بين الفرق الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد نقابة الأطباء الفرعية بالقاهرة، مؤتمرا صحفيا "أونلاين"، بعد قليل، بعنوان "مطالب عاجلة لمنع إنفلات تفشى وباء كورونا وضمان حماية الفرق الطبية"، كما سترفع النقابة مطالب عاجلة لتوفير أقصى حماية للأطباء وأعضاء الفرق الطبية، لأنهم القادرين على علاج المواطنين، ومواجهة الفيروس، ولعدم إحداث فجوة فى الدفاع.

كانت نقابة أطباء القاهرة، طالبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بضرورة تخصيص مستشفي عزل خاصة بالطاقم الطبي والعاملين في مستشفيات المحافظة، التابعة لوزارة الصحة (مديرية الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والأمانة)، وسرعة اتخاذ قرار في هذا الشأن نظرا لأن الأطقم الطبية في مواجهة حقيقية مع الوباء ويتعرض العديد منهم للإصابة وضرورة وجود مستشفي عزل خاصة بهم في نطاق المحافظة وفي هذا التوقيت ضرورة ملحة لطمأنة الفريق الطبي وسرعة البدء في التعامل مع الطبيب المصاب وحتي لا يزيد من أعباء الطبيب المصاب نفسيا وبدنيا وتوفير المجهود المالي والبدني عن هيئة الإسعاف وكاهل المنظومة الصحية وأيضا لحماية المجتمع من خطورة تفشي العدوي.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، وجود مشكلة ظهرت فى الأيام الأخيرة تكمن فى زيادة أعداد الإصابات بين الفرق الطبية بفيروس كورونا، وتأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين لمستشفيات العزل، مما يترتب عليه التأخير فى عزلهم وكذلك فى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وحددت نقابة الأطباء، 3 مطالب أساسية من وزارة الصحة، هى:-

أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء.

ثانيا: سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة

ثالثا: زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلائم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

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