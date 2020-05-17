أخبار مصر | وزير الإسكان يُصدر 34 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الإسكان يُصدر 34 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 34 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، وكذا إزالة مخالفة بناء بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تم إصدار 33 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبان وأسوار مخالفة، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء، وقرار إداري لإزالة مخالفة بناء بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة في قيام أحد ملاك قطع الأراضي بمنطقة"إبني بيتك" بالحي الـ12 بالبناء في الردود الأمامي والخلفي على مسطح القطعة بالكامل لثلاثة أدوار بالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر للعقار.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا مدينتا: حماية أملاك الهيئة، والعاشر من رمضان، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

