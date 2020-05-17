أخبار مصر | برلماني يطالب بتخصيص مستشفى لعلاج المصابين بكورونا من الفريق الطبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتخصيص مستشفى لعلاج المصابين بكورونا من الفريق الطبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتخصيص مستشفى لعلاج الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا، لاسيما في ظل تزايد الأعداد.

وأشار أبو العلا في بيان له، إلى أن الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول عن المرضى في ظل هذه الظروف التي تمر بها مصر في مواجهة فيروس كورونا، لذلك لا بد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة للطاقم الطبي بالكامل أولها وسائل ومستلزمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي.

وشدد أبو العلا، على ضرورة توفير الحماية لهم من خلال الفحص الدوري للأطباء وطاقم التمريض وجميع العاملين وإجراء المسحات المطلوبة فورا للجميع في حالة اكتشاف مخالطة لحالة مرضية بين الطواقم أو المرضي.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فقدان أي فرد من الطواقم الصحية في هذه المرحلة يمثل خسارة كبرى.

وأضاف عضو مجلس النواب: "لا بد من التوسع في إجراء الفحوصات اللازمة لكافة الأطباء، خاصة الذين يعملون في مستشفيات الصدر والحميات والعزل، لتزايد اختلاطهم بالمرضى، والتشديد على تطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة، كذلك توفير الوسائل والمستلزمات الخاصة بالحماية الكاملة للطاقم الطبي".

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.