أخبار مصر | الري: رفع حالة الاستنفار خلال إجازات العيد ومراقبة مناسيب المياه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الري: رفع حالة الاستنفار خلال إجازات العيد ومراقبة مناسيب المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبد العاطى: رفع حالة الاستنفار خلال إجازات عيد الفطر المبارك وعمل نوبتجيات على مدار الساعة

مراقبة مناسيب المياه وحالة الجسور تحسبًا لأي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف

عبد العاطى: إعداد تقرير اسبوعي بموقف متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتأهيل الترع المتعبه

استمرار غلق حدائق الرى على مستوى الجمهورية خلال فترة اجازات عيد الفطر لمجابهة انتشار كورونا

رصد أى تعديات قد تحدث على المجارى المائية ونهر النيل خلال عيد الفطر والعمل على إزالتها في مهدها

التأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك فى إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة وما تم اتخاذه من اجراءات فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع حالة الاستنفار خلال إجازات عيد الفطر المبارك وعمل نوبتجيات للمتابعة على مدار الساعة والمرور على الترع والمصارف ومراقبة مناسيب المياه وحالة الجسور تحسبًا لأي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف، ومداومة المرور خلال عيد الفطر المبارك للتأكد من جاهزية جميع النقاط الساخنة والحرجة وبالأخص التغطيات والسحارات وأماكن الاختناقات، ومداومة المرور والمتابعة المجارى المائية للتأكد من نظافة جميع النطاقات وأحواض المص والطرد لمحطات الرفع، بالإضافة التأكد من جاهزية مراكز الطوارئ وغرف العمليات على المستوى المركزي وعلى مستوى الأقاليم التابعة للوزارة.

وفى ضوء تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع المتعبه وجه الدكتور عبد العاطى بإعداد تقرير اسبوعي بموقف متابعة التنفيذ على أن يتضمن تحديد الطول المستهدف والموقع بالمحافظة والنسب المئوية للتنفيذ

وأكد الدكتور عبد العاطى بالمتابعة المستمرة لكافة المجارى المائية ومجرى نهر النيل وفرعية ورصد أى تعديات قد تحدث خلال عيد الفطر المبارك في مهدها

وشدد عبد العاطى على ضرورة جاهزية وحدات الطوارئ ومعدات التشغيل الذاتى المملوكة للوزارة وتوزيعها بأماكن قريبة من النقاط الساخنة ومراكز الطوارئ الرئيسية، وقيام الادارات العامة بتأمين مقرات الادارات والهندسات ومراكز الصيانة ومداومة المرور عليها خلال العيد

وفى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد التأكد من تطبيق كافة الاجراءات المحددة مسبقًا والمتعلقة بتخفيض اعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الادارية او بالمواقع واتباع كافة سبل الامن والسلامة.