أخبار مصر | "المحامين" تسدد مستحقات المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة والتحاليل

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين رجائي، سداد كافة مستحقات جميع المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل المستحقة على النقابة.

وأكد "عطية" في بيان اليوم الأحد، أنه تم سداد كافة مستحقات جميع المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة ومعامل التحليل ولم يعد في ذمة النقابة العامة أي مستحقات مطلوبة بالنسبة لأي من هذه الجهات.

تعافي 2950 مصابا بكورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم .

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

تسجيل 491 إصابة و20 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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إجمالي المصابين بكورونا 11719 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وصول 3 أفواج لقادمين من الكويت إلى مدينة طلال جامعة القاهرة

وفي سياق آخر، وصلت إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، مساء أمس السبت، الأفواج الـ 14 و15 و16 من المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل عدد الأفواج التي استقبلتها المدينة الطلابية بجامعة القاهرة حتى الآن 16 فوجًا تضم 2800 مصري من العائدين من الكويت.

وكان في استقبال أفواج العائدين، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والذي حرص على الاطمئنان على حسن استقبال جميع العائدين، وتسكينهم، وتوفير كميات كبيرة لهم من المأكولات والمشروبات.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع العائدين، وتحويل 4 سيدات حوامل لمستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الشاملة، كما وجه بزيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية، وسحب العينات، وإجراء الفحوصات الكاملة وتلقي الرعاية المناسبة لجميع العائدين، حيث جهزت جامعة القاهرة عيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية، وذلك بدعم كامل من المستشفيات الجامعية.