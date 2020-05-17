مصر | في مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 34 ديلر وضبط 6 أسلحة نارية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 34 ديلر وضبط 6 أسلحة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 34 قضية اتجار في المواد المخدرة، باجمالي 34 متهم، تعاطي، عثر بحوزتهم على 1300 جرام حشيش، 500 قرص مخدر، 163 جرام لمخدر الهيروين، 235 جرام الشادو، جرام بانجو، 120 جرام استروكس، وفي مجال قضايا الاسلحة النارية، ضبط ع قضايا دفاع عن النفس، وضبط بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، طبنجة، 5 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، طلقات مختلفة الاعيرة.

وفي السياق نفسه، وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، حملات لمداهمة الأوكار الإجرامية، على مستوي المحافظة، أسفرت جهودها في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 39 متهما من بينهم 37 إتجار، عثر بحوزتهم على 1485 جرام حشيش، 404 قرص مخدر، 82 جرام الهيروين، جرام الشادو، 250 جرام بانجو، 505 جرام استروكس، وفي مجال قضايا الاسلحة النارية ضبط 11 قضية دفاع عن النفس، وبندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، طبنجة، 11 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 10 طلقات مختلفة الأعيرة.

ضبط 173 قطعة سلاح ناري و209 قضايا مخدرات

وفي سياق آخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 173 قطعة سلاح ناري، 209 قضايا مخدرات، وتنفيذ 77321 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 173 قطعة سلاح ناري، بحوزة 148 متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط 14 بندقة آلية، 24 بنادق خرطوش، طبنجة، 119 فردا محلي الصنع، 160 طلقة مختلفة الأعيرة، 212 قطعة سلاح أبيض.

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وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 77321 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، 313 حكم جناية، 21656 حكم حبس جزئي، 4162 حكم حبس مستأنف، 3987 حكم غرامة، 11363 حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط 4 تشكيلات عصابية ضم 4 متهمين، ارتكبوا حادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 209 قضايا مخدرات بحوزة 222 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 41 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 228 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين، إلى جانب ضبط 22096 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 114 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.