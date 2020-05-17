مصر | حجز مالك مقهى لمخالفة قرار الحظر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز مالك مقهى لمخالفة قرار الحظر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجز مالك مقهى بمنطقة العمرانية، 24 ساعة لحين ورود التحريات، لاتهامه بمخالفته لقرار مجلس الوزراء، والعمل في أثناء وقت الحظر.

وجاء ذلك خلال حملة أمنية قام بها ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، في إطار الخطة الأمنية التي تنتهجها كافة الأقسام بمديرية أمن الجيزة، للتأكيد على قرار غلق المقاهي والمحلات التي يطولها قرار الحظر، وتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي بنطاق محافظات: "الدقهلية، أسوان، وجنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهي وحظر تحرك المواطنين، وقيامهم بغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم، حيث ضُبط داخل اثنتين منهم 25 نرجيلة.

وجاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.