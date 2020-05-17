مصر | "مجهول الهوية ومتعفنة".. العثور على جثة شاب طافية بمياه النيل في العياط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "مجهول الهوية ومتعفنة".. العثور على جثة شاب طافية بمياه النيل في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"مجهولة الهوية ومتعفنة".. هكذا عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب، طافية بمياه النيل، بنطاق مركز العياط، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فراج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من الأهالي، بالعثور على جثة طافية بمياه النيل، بنطاق المركز.

بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة، وتم انتشال الجثة.

ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح والنقيب باسم الهنداوي، وبالفحص والمعاينة، عُثر على جثة متعفنة لشاب مجهول الهوية، ويرتدي بنطال

وتحفظت القوات على جثة الشاب بمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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"رايحين الوراق".. بهذه الحيلة تمكن 3 أشخاص من التعدي على سائق بإحدى شركات السيارات، متحدثين إصابته بجرح سطحي بالرقبة، وسرقة سيارته بالاكراه ومبلغ مالي 1500 جنيه، وتمكنت القوات من القبض على اثنين منهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من سائق بإحدى الشركات العاملة في مجال نقل الركاب، مقيم بمحافظة القاهرة، بقيام 3 أشخاص، بإستقلال السيارة قيادته عن طريق تطبيق الشركة عمله من مدينة أكتوبر لتوصيلهم إلى منطقة الوراق وحال سيرهم بالطريق الدائري بدائرة القسم فوجئ بتعديهم عليه بالضرب بسلاح أبيض فأصابوه بجرح سطحي بالرقبة وإستولوا على السيارة وبداخلها مبلغ 1500جنيه وهاتفه المحمول، وهربوا.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، شكل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومن خلال تتبع خط سير هروب الجناة بالسيارة أمكن ضبطها بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، كما توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص لإثنين منهما معلومات مسجلة، مُقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الهرم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما مسدس صوت، 2 سلاح أبيض "سكين"، هاتف محمول، 1500 جنيه "متعلقات المجني عليه"، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما أمام العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشادهما ضبط اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة المستولي عليها داخل سيارة مستأجرة بمعرفة أحدهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، ويقوم رجال المباحث حاليا بتكثيف جهودهم لضبط المتهم الهارب.