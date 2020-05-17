مصر | ضبط 173 قطعة سلاح و209 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 173 قطعة سلاح و209 قضية مخدرات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٧٣ قطعة سلاح ناري، ٢٠٩ قضية مخدرات، وتنفيذ ٧٧٣٢١ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٧٣ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٤٨ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١٤ بندقة آلية، ٢٤ بنادق خرطوش، ١طبنجة، ١١٩ فردا محلي الصنع، ١٦٠ طلقة مختلفة الأعيرة، ٢١٢ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٧٧٣٢١ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣١٣ حكم جناية، ٢١٦٥٦ حكم حبس جزئي، ٤١٦٢ حكم حبس مستأنف، ٣٩٨٧ حكم غرامة، ١١٣٦٣ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٤ تشكيلات عصابية ضم ٤ متهمين، ارتكبوا حادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٢٠٩ قضايا مخدرات بحوزة ٢٢٢ متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٤١ متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٢٥ متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

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وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٢٢٨ دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين، إلى جانب ضبط ٢٢٠٩٦ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ١١٤ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ٨ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.