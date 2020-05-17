مصر | ضبط 3 أشخاص للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "تحويلات مالية غير مشروعة"، ضُبط فيهما "3 أشخاص" بنطاق محافظتى "سوهاج، المنوفية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها "مستنديًا" 13 مليون و600 ألف جنيه.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 طرد بريدى وبداخلهما 844 قرصا مخدرا و265 جراما من مخدر الحشيش بميناء القاهرة الجوي.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية وجود (طرد بريدي) بداخله كمية من المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرد وبداخله 844 قرصا مخدرا لعقار الترامادول، قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالدقهلية).