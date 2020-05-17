تجهيز مباني بالمدينة الجامعية بالمنيا لاستقبال العالقين العائدين من الخارج

شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مباني بالمدينة الجامعية بالمنيا لاستقبال العالقين العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا مراحل التجهيزات بعدد من المباني بالمدينة الجامعية، تمهيداً لاستقبال مجموعه من العالقين العائدين من الخارج، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحضور مدير عام إدارة المدن الجامعية، وعدد من ممثلي مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي بالمنيا .
تفقد المحافظ، الغرف المجهزة بجميع المباني والمخصصة لعزل العالقين العائدين من الخارج، واطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزيه بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقا للمعايير الطبية، وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة، وكذلك اجراء اعمال التطهير وتعقيم لكافة المباني لتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، انه تم تخصيص 4 مباني من المدنية الجامعية، مشيراً الي الاستعدادات التامة لاستقبال العالقين وإزالة أي معوقات والتعامل الفوري مع أي مشاكل، مؤكدا على جاهزية المدن الجامعية لاستقبالهم وتقديم لهم كافة الخدمات بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي والجهات المتخصصة.
وجه المحافظ، مسئول التضامن بتوفير جميع الوجبات الغذائية المقدمة للعالقين طوال فترة الحجر الصحي، وتوفير طاقم من عمال النظافة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة حفاظا على سلامتهم.
أكد المحافظ، أن الاطقم الطبية وفرق التمريض بالمحافظة، على جاهزية تامة لتقديم الدعم والمسانده للعالقين، مشيراً ان المرحلة التي تمر بها البلاد، هي خير دليل على أن الشعب المصري، وقياداته على قدر المسؤولية وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الازمة.
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