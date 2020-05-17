شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بالعاصمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أعمال تطوير الطرق بمدينة كفر الشيخ، لتيسير حركة السيارات والمواطنين، وتحسين حالتها لتحقيق الأمن والسلامة على الطرق، وكذلك بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، كذا عدة مناطق جارٍ تطويرها بالمدينة، وتحسين مستوى النظافة يوميًا بما يليق بالمظهر الحضاري للعاصمة، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، أعمال الرصف بطريق مبنى التطوير التكنولوجي، مكلفًا رئيس المركز والمدينة، التنسيق مع مديرية الطرق لإقامة اتجاهين للطريق، فضلاً عن تفقده طريق صبري القاضي حتى مزلقان السلخانة تمهيدًا لرصفه، كما تفقد أعمال الرصف بشارع الضرائب بإتجاه تقاطع شارع مستشفى الزهراء، مكلفًا رئيس المركز والمدينة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، ورفع مستوى النظافة ابتداءً من ميدان عابدين مرورًا بالـ47 عمارة، وحتى شارع الضرائب مرورًا بتقاطع مستشفى الزهراء، فضلاً عن إزالة كافة الاشغالات وتنسيق المنطقة وتشجيرها، كذا طلاء أعمده الإنارة العامة ورفع الأسلاك الغير مستخدمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الكهرباء وشركة الإتصالات.

وفي سياقٍ متصل، تفقد محافظ كفرالشيخ، مجمع المواقف القديم بشرق العاصمة، وذلك لمتابعة أعمال تطويره، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة، مكلفًا رئيس المركز والمدينة بسرعة الإنتهاء من عملية التطوير، فضلاً عن متابعة أعمال تطوير وتجميل مزلقان السلخانة بغرب المدينة، وقص وتهذيب الأشجار وطلاء البلدورات، ورفع كفاءة الطرق لإستعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وتوجه محافظ كفرالشيخ، لتفقد أعمال إنشاء الحديقة المركزية الترفيهية للعاصمة بداية من ميدان الملك عبدالله حتي الموقف الجديد، مشددًا بالانتهاء من كافة الأعمال، وفقاً لخطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق والمتنزهات وخلق متنفس لأهالي المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع، وإجراء بعض التعديلات للمحاور المرورية، والتي تستهدف تحقيق المزيد من السيولة لحركة المركبات والقضاء على الاختناقات، بالتزامن مع الاجراءات الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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جولة ميدانية لمحافظ كفر الشيخ لمتابعة أعمال التطوير والرصف للطرق والمحاور والتعديلات المرورية الجديدة

جولة ميدانية لمحافظ كفر الشيخ لمتابعة أعمال التطوير والرصف للطرق والمحاور والتعديلات المرورية الجديدة

جولة ميدانية لمحافظ كفر الشيخ لمتابعة أعمال التطوير والرصف للطرق والمحاور والتعديلات المرورية الجديدة