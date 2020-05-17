شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تحتفل بليلة القدر على قناتها بـ«اليوتيوب» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفالا بليلة القدر، تبث وزارة الثقافة في العاشرة مساء الثلاثاء، 19 مايو، على قناتها باليوتيوب تسجيلاً ناردًا لليلة محمدية، من إنتاج دار الأوبرا المصرية، أقيمت على المسرح الكبير، وجمعت أوركسترا أوبرا القاهرة مع فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، وكورال الأوبرا بقيادة المايسترو صلاح غباشي.
وشارك في قيادة الفقرات الموسيقار الدكتور جمال سلامة، ومن إخراج جيهان مرسي، وتضم نخبة من أشهر الأعمال الدينية يؤديها مجموعة من نجوم الأوبرا هم سومة، آيات فاروق، أميرة أحمد، مي فاروق، وليد حيدر، ريهام عبدالحكيم، وغيرهم.
وفي التاسعة والنصف تذاع محاضرة من ورشة ابدأ حلمك، يسبقها في الخامسة مساء حلقة جديدة من فوازير سينما مصر.
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