شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تأهيل طريق دير الأنبا صموئيل بطول 30 كيلو متر بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، على الانتهاء من رصف وتأهيل طريق دير القديس الأنبا صموئيل المعترف، بجبل القلمون شمال محافظة المنيا، ووجه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء أ .ح محمود نصار، بانتهاء الأعمال بطريق الدير الذي يخترق الصحراء الغربية بطول 25 كم، وذلك بعد نهو أعمال الأسفلت من الطريق الصحراوي الغربي إلى بوابة الدير.

ويقوم جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، بأعمال التخطيط للطريق وتجهيزه للإفتتاح لاختصار المسافة إلى 10 دقائق بدلاً من ساعتين، ويكون الطريق أحد إنجازات الجهاز المركزي للتعمير للمسيحيين وزوار الدير.

وكان الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان نفذ أعمال رصف وتطوير طريق الدير بطول 25 كيلو مترًا، من طريق «القاهرة – أسيوط» الصحراوي الغربي، في عمق الصحراء الغربية وصولاً للدير.

من جانبه، قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب بالمنيا، إنه تم تخصيص 48 مليون جنيه، لرصف مدق الطريق المؤدي بين الطريق الصحراوي الغربي والدير ويصل طوله لأكثر من 30 كم، والذي وقعت فيه حادثي الدير.

وأضاف النائب، أن رصف الطريق يدعم بوحدات الإنارة وهو ما يسهل عملية تأمين الطريق، من قبل الأمن لأن المدق بوضعه السابق يعيق ويبطئ من حركة السيارات ولكن بعد الرصف سيكون الأمر إيجابي في حركة السيارات، وسهولة التأمين في ظل الظروف الصعبة التي تمر به مصر والحرب على الإرهاب لاسيما في الصحراء الغربية التي جرت فيها عمليات مطاردة لأوكار الإرهابيين.

وكان طريق مدق دير الأنبا صموئيل بالمنيا، شهد حادثين ارهابيين استهدفا زوار الدير، خلال أقل من عام، استشهد في الحادثين أكثر من 40 شهيد بخلاف عشرات المصابين.

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طريق الأنبا صموئيل

طريق الأنبا صموئيل

طريق الأنبا صموئيل