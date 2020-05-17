شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات الفراولة الطازجة لـ18794 طنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى صادرات مصر من الفراولة الطازجة منذ بدء التصدير وحتى 13 من شهر مايو الجارى بلغت 18 ألفا و794 طنا وجارى الشحن والتصدير . وأضاف فى تصريحات لـ " الخليج 365"، أن جميع شحنات الفراولة الطازجة المصدرة للخارج تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية، بالإضافة إلى مواصلة تشديد إجراءات جميع صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة لإنفاذها بجميع أسواق العالم وزيادة الصادرات .

كانت تقارير حديثة أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة أكد حصول مصر على المركز الأول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة، وفى هذا الصدد قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ذلك جاء نتيجة لاهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادى الذى يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية الهامة وتأكيدا لثقة العالم فى المنتجات الزراعية المصرية والتى تغزو جميع الأسواق العالمية.

وأضاف القصير، أن محصول الفراولة يُزرع فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وانتاجها يغطى الاستهلاك المحلى ويتم تصدير حوالى 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية، لأن الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق العالمية كما يتم تصدير حوالى 4 ملايين شتلة فراولة سنويا بالإضافة إلى الفراولة المجمدة والتى يبدأ موسم تصديرها فى شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة فى شهر ديسمبر.

وزير الزراعة أكد ، أيضا أنه فى إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعى المصرى زيادة حجم التمويل الذى يمنح لمزارعى الفراولة من 15 ألف جنيه إلى 60 ألف للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهة تكاليف الإنتاج، ومؤخرا تم زيادة الفئة التسليفية للفدان إلى 90 ألف جنيه بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة.

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وفى إطار تشجيع مصدرى الفراولة تم تطبيق اول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمه حيث تم ربط المزارع بموردى مستلزمات الانتاج وفى ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك.

جدير بالذكر، أنه وفقاً لتقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة تحتل مصر المركز الاول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتى بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالى صادرات العالم لعام 2019.

كما حققت مصر نسبة نمو خلال الفترة من 2015 إلى 2019 فى صادراتها من الفراولة المجمدة بلغت 40% فى القيمة و 39% فى الكميات وهى النسب الأعلى بين أهم الدول المصدرة الفراولة المجمدة على مستوى العالم.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة فى 2010 كانت لا تتعدى 11 مليون دولار، وتأتى تلك النتائج لتأكد ثقة العالم فى المنتج الغذائى المصرى الذى يتم تصديرة إلى أكبر دول العالم ويعكس حجم الجهد الذى تم فى هذا الملف، ويدفع لمزيد من العمل للحفاظ على المركز الأول فضلاً عن زيادة حصة مصر فى مختلف دول العالم.