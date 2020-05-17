شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة اليوم وأمطار رعدية بسيناء والصعيد والعظمى بالقاهرة 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى وتكون الرياح نشطة ،فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا ، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة فالعظمى 42 درجة ، والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

وشهد أمس السبت، ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة ، حيث ساد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقسا حارا.