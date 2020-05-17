إنفو جراف.. نصائح رسمية لطلاب الثانوية من نائب وزير التعليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم الفنى، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق والنجاح فى امتحانات نهاية الترم، وهذه النصائح هي: 1 كن سعيدا بأى إنجاز تحققه حتى يتلاشى الصوت السلبى داخلك 2 لا تعقد مقارنات بينك وبين الآخرين حتى لا تشعر بالإحباط 3 تمسك بالجدول الذى وضعته للمذاكرة وكن صارما فى تحقيق أهدافك 4 احتفل بإنجازاتك حتى تعزز ثقتك بنفسك وتشعر بالتميز 5 دوّن إنجاز مذاكرتك فى مفكرة خاصة بك 6 اختر أهم إنجازاتك التحصيلية ووضح العوامل التي ساعدتك على تحقيقه 7 Advertisements خذ وقتا للاسترخاء وقسطا كافيا من النوم (من 6 لـ 8 ساعات يوميا، يفضل أن تكون ليلا) 8 تحدث عن إنجازاتك للمقربين ولا تستمع للمحبطين والمتشائمين 9 تعاطف مع ذاتك ولا تجلد نفسك أكثر من اللازم 10 عبر عن انفعالاتك الإيجابية أو السلبية وتحلى بالابتسامة حتى تكتسب قدرة على المواجهة





















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