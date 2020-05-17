شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء تكليف 2020 يطالبون "الوزراء" بحل أزمتهم للمشاركة بفرق مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أطباء تكليف دفعة 2020، مجلس الوزراء، بعقد مقابلة مع ممثلى الدفعة لحل أزمة أطباء تكليف مارس 2020، لإنهاء الأزمة التي استمرت لشهرين، موضحين أن عدد الدفعة حوالى 7 آلاف طبيب، وأنهم ممتنعون عن التسجيل في نظام التكليف الذي استحدثته وزارة الصحة، لتمسكهم بإعادة نظام التكليف المتعارف عليه لسنوات، خاصة بعد أن تم إثبات وجود عيوب هيكلية واضحة بالنظام الحديث، عند تجربته على 800 طبيب.

وأضاف أطباء تكليف 2020، فى بيان: حل هذه الأزمة سيؤدي لضم 7 آلاف طبيب تكليف شاب فورا للمنظومة الصحية، حيث نؤكد أننا لسنا رافضين للحلول، بل كنا المبادرين دوما لحل الأزمة قبل تشكلها، خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية، لإيماننا أن قطاع الصحة في حاجة إلى كل طبيب وطبيبة في هذه الظروف.

كان قد أعلن أطباء تكليف مارس 2020، البالغ عددهم حوالى 7000 طبيب، امتناعهم التام عن التسجيل بالنظام الجديد الموضوع حديثا من وزارة الصحة، لما فيه من عيوب تهدد مستقبلهم المهني، خاصة بعدما أثبت النظام فشله عند تطبيقه على 800 طبيب على حد قولهم.

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وأضاف أطباء دفعة تكليف 2020، خلال مؤتمر صحفى "أونلاين" لنقابة الأطباء: نعلن أننا تواصلنا مع كافة المسئولين بوزارة الصحة على مدى شهرين لتفادي حدوث أي أزمة، وهم: مسئول التكليف بوزراة الصحة الدكتوره سحر حلمي، ومساعد وزيرة الصحة الدكتور احمد محي والدكتور محمد فوزي وحتى مكتب الوزيرة الدكتوره هالة زايد، وقمنا بإيداع مذكرة رفض للنظام الجديد وطلبنا أن يتم تكليفنا على نظم التكليف المتعارف عليه لسنوات، غير أنه لم يتم الاستجابة لأي من مطالبنا .

وتابعوا: نود التنويه أن الوزارة قامت بفتح التظلمات دون إصدار قرار بالتكليف بالمخالفة لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974م المادة الخامسة بشأن قواعد تنظيم تكليف الأطباء، ما يعرض عملية التكليف برمتها للبطلان، وفي النهاية نوجه مناشدة عاجلة بالتدخل العاجل لدى وزارة الصحة لحل مشكلة تكليف أطباء مارس 2020.