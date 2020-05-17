شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس جهاز مدينة السادات بفيروس كورنا ونقله إلى مستشفى الصدر بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بفيروس كورنا وتم نقله إلى مستشفى الصدر بالعباسية في محافظة القاهرة لتلقى العلاج .

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، أن المهندس علاء منيع تعرض للإصابة خلال قيامه بممارسة مهام عمله الميدانى حيث نقل عقب شعوره بأعراض الفيروس إلى مستشفى الصدر بالعباسيه حاليا كما تخضع أسرته للعزل الصحى جراء الإصابة بالفيروس.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد أصدر تعليماته بأخذ مسحات من الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل الباجور وذلك فى إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم وعدم الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم.

Advertisements

وحرص محافظ المنوفية على دعم الأطقم الطبية نظرا لدورهم البطولى، حيث وافق مسبقا على صرف مكافأة مالية 100 ألف جنيه كحافز للأطقم الطبية بمستشفى الباجور العام ومركز اليونسكو بسرس الليان تقديراً لدورهم البطولى فى هذه المرحلة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما وجه خلال زيارته مسبقا لمستشفى الحميات بشبين الكوم بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى تقديم خدمة جيدة.