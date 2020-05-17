شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: 35 مليون جنيه للانتهاء من تطوير مستشفى الباطنة بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم الانتهاء قريبًا من تجديد ورفع كفاءة مستشفى الأمراض الباطنة بقصر العيني بتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك بعد أن عانى المستشفى الإهمال لعقود طويلة، لافتا، في بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، أن تطوير المستشفيات الجامعية من أهم المشروعات التى تنفذها الجامعة وفى سباق مع الزمن لإنجازها وفق برامج زمنية محددة بإعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات عديدة من المرضى، مشيرًا إلى أن تطوير مستشفيات قصر العيني يتم وفق أحدث الوسائل والنظم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، أن مستشفى الأمراض الباطنة تم بناؤها منذ أكثر من 100 عام، وتتكون من دور أرضي وثمانية أدوار متكررة، ويضم الدور الأرضي 12 سرير رعاية مركزة، والدور الأول قاعة ندوات كبرى، وقسما للأشعة به جهاز أشعة مقطعية وجهاز موجات فوق صوتية، ووحدة مناظير كاملة، وتضم الأدوار من الثاني إلى الثامن: 6 قاعات مرضى بإجمالي 24 سريرا بكل دور، وقاعتين للتدريس بكل دور، و 4 غرف مخصصة مكاتب إدارية، ويضم الدور الثاني رعاية متوسطة (6 أسرة) في إحدى قاعاته.

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وقال الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات، أنه لم يتم أي تطوير في المستشفى إلا نادرًا مثل تجديد الواجهة في عام 1993 لتقريب لون وشكل واجهتها المعماري مع مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي".

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن فوز وحدة السكتة الدماغية بمستشفى طب قصر العيني، بالجائزة الماسية Diamond Angels Award على مستوى العالم من الفيدرالية العالمية للسكتات الدماغية World Stroke Organization، بالتعاون مع منظمة الإتحاد الأوروبي للسكتة الدماغية European Stroke Organization وهي الجائزة الأعلى لتقييم أداء وحدات السكتات الدماغية على مستوى العالم.