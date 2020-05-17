شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بـ24 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، أن الهيئة ومديرياتها بالمحافظات قامت بتحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في 24 محافظة، موضحا أن جهود الدولة للسيطرة على الامراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة التى تقوم بها مديريات الطب البيطرى فى كل المحافظات ساهمت في السيطرة هذا العام على مرض الحمى القلاعية، كذلك مرض حمى الوادى المتصدع وحماية الثروة الحيوانية المصرية من هذه الأمراض المنتشرة في بعض الدول المجاورة.

وناشدت وزارة الزراعة المربيين بالحرص على تحصين مواشيهم للمحافظة على المناعات العالية ضد تلك الامراض والتى تأتي من حملات التحصين.

وقال رئيس الخدمات البيطرية، أن الهيئة أيضا ومديرياتها قامت بتطهير أكثر من 93 ألف منشأة حكومية من فيروس كورونا

وبياناتها كالتالي: -

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محافظة اسوان عدد الجهات التي تم تطهيرها 120، محافظة السويس عدد الجهات التي تم تطهيرها 15، محافظة بورسعيد عدد الجهات التي تم تطهيرها 149، محافظة القاهرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 305، محافظة المنوفية عدد الجهات التي تم تطهيرها 1911، محافظة الجيزة عدد الجهات التي تم تطهيرها 24156، محافظة البحيرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 1516، محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 192، محافظة الوادى الجديد عدد الجهات التى تم تطهيرها 1438، محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التى تم تطهيرها 2171.

محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 319، محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 963، محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 1234، محافظة الفيوم عدد الجهات التى تم تطهيرها 1145، محافظة قنا عدد الجهات التى تم تطهيرها 249، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 219، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 25021، محافظة الغربية عدد الجهات التى تم تطهيرها 9318، محافظة دمياط عدد الجهات التى تم تطهيرها 461.

محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التى تم تطهيرها 303، محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 15249، محافظة المنيا عدد الجهات التى تم تطهيرها 1629، محافظة اسيوط عدد الجهات التى تم تطهيرها 3552، محافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 699، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 11، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 63، حيث وصل إجمالي ما تم تطهيره في الفترة من 14 مارس 2020 حتى 14 مايو 2020 الى 92702.