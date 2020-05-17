شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الفترة الأولى بامتحان 2 ثانوى: أسئلة الكيمياء خاطبت الفهم والجغرافيا سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى بعض طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا بالفترة الأولى والتى بدأت اختباراتها صباح اليوم الأحد وحتى 12 ظهرا، حيث أكد طلاب بالشعبة الأدبية أن امتحان الجغرافيا سهل وخاطب الطالب المتوسط والجزئيات واضحة فى صياغتها، كما أوضح طلاب الشعبة العلمية أن أسئلة الكيمياء اعتمدت على الفهم والتطبيق للموضوعات فى المنهج الدراسى.

وشدد الطلاب على أن سيستم الامتحان والمنصة الإلكترونية عملت بشكل منتظم دون انقطاع، وأن التسجيل عليها منذ بدء الامتحان تم فى موعده دون تأخر، موضحين أنهم لم يواجهوا أى مشكلات تقنية أو فنية.

ويؤى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".

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وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

ويؤدي طلبة الصف الثانى الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complai