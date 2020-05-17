شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جميع الحدائق خلال عيد الفطر في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع وزير الموارد المائية والري على غلق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال فترة عيد الفطر المبارك، لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وأشار الهجان، في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة لاتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين، وطالب المحافظ من مديرية الامن بتعين مجموعات من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المدن وخاصة القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها وشبرا الخيمة لمنع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عييد الفطر المبارك لمنع أي تجمعات

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة موضحا أنه تم رفع حالة الاستنفار الأمني ونشر دوريات ثابتة ومتحركة وأفراد أمن سريين بجميع المدن وأماكن المتنزهات وعلى كورنيش النيل لمنع أي تجمعات

وأهاب محافظ القليوبية الأهالي المحافظة بالإلتزام بقرارات الحظر والتأكيد على عدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة والبعد عن التجمعات.

ب

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