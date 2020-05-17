شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 60 طن قمح مستورد «مجهول المصدر» داخل مطحن بالسادات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، استمرار الحملات التموينية يوميًا بمراكز المحافظة لمنع التلاعب وضبط الأسواق.
وأضاف، أنه تحرير عدة محاضر ضد أصحاب مخزن ومخابز بلدي بناحية الشهداء وقويسنا وأشمون وشبين الكوم، لقيامهم بالتجميع والتصرف في دقيق بلدي مدعم مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله ومدعم من قبل الدولة.
تم تحرير محضر جنح ضد مسؤول عن مطحن بناحية المنطقة الصناعية السابعة مركز السادات لحيازتة أقماح مستوردة لا يوجد لها إفراجات جمركية أو مستندات دالة على مصدر الشراء، حيث تم ضبط عدد 60 طن قمح مستورد، تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم ضبط 349شيكارة دقيق بلدي.
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