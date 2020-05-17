شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لثقافة الطفل» يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الدور التوعوي والتثقيفى للمركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة أ.د هشام عزمي؛ أصدر المركز كتاب «أميرات مملكة الميكروبات» تأليف د. دعاء عبدالرحمن حسانين، رسوم الفنان أحمد الجنايني.

وأشار الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز، أنه تم نشر الكتاب في الفترة الراهنة «فترة انتشار فيروس كورونا» خصيصًا لتوعية الأطفال من الميكروبات في صورة قصة مبسطة، يتعرف الطفل من خلالها على أنواع الميكروبات المختلفة وتصنيفها، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة «خليك في البيت الثقافة بين إيديك» التي أطلقتها أ.د إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

جدير بالذكر أن المركز بدأ بتحويل إصدرات كتب الأطفال لهذا العام وعدة سنوات سابقة إلى نظام مرئي (pdf) على موقع المركز وعلى صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل على الفيس، ونظام مسموع ومرئي من خلال سلسلة «مائة حكاية وحكاية» على قناة المركز على اليوتيوب، وكان من ضمن تلك الإصدارات كتاب «أميرات مملكة الميكروبات».

وأكد ناصف أن المركز بصدد إقامة حفلات توقيع لإصدارات المركز الجديدة قريبًا أون لاين على قناة اليوتيوب.

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