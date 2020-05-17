شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريين في الخارج»: الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لاحتواء أزمة العالقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج على ZOOM Application- Webinar مؤتمره الإلكتروني الأول للمصريين في الخارج لمناقشة قضايا العالقين بحضور نواب الشعب عن المصريين في الخارج ووزراء سابقين وأعضاء مجلس الإدارة ورجال سياسة واقتصاد ونخبة من الإعلاميين وأكثر من 100 رئيس جالية ورابطة وجمعية حول العالم.

وشارك في المؤتمر النائب شريف فخري، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والنائبة نانسي نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والدكتور محمود أبوالعيون، أمين عام مجلس الجالية المصرية الأسبق في دولة الكويت، والمحافظ الأسبق للبنك المركزي، والدكتور سعيد يحيى، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع المملكة العربية السعودية، والمهندس إسماعيل أحمد على، رئيس مجلس إدارة اتحاد للمصريين في الخارج، ود. سهير منتصر، رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد، والقس جاد الله طيب، راعي الكنيسة المصرية في إنجلترا.

طالب الحضور في المؤتمر بإمكانية التوسع في تعريف مصطلح العالقين ليشمل فئات أخرى، منها إنهاء الخدمة والإجازات الإجبارية وترتيب أولويات ما بعد الأزمة لاحتمال مغادرة أعداد كبيرة لسوق العمل في دول الخليج، وتحدثوا أيضًا عن دور وزارة القوى العاملة الذي لابد معه إلغاء كافة الاعتمادات الخاصة بشركات العمالة وتجار الإقامات في دول الخليج وتفعيل أدوار المكاتب العمالية، كما تحدث ممثلي الجاليات ورؤساء الفروع والروابط والجمعيات من معظم دول العالم ونقلوا تجاربهم في الدول التي يقيمون فيها وكذلك توصياتهم في حل الأزمة الحالية.

وصرح المهندس إسماعيل أحمد على أن المؤتمر جاء في الوقت المناسب لإظهار الدور الذي قامت به الدولة في أزمة العالقين وعرض كامل من السادة رؤساء الجاليات وأعضاء الاتحاد، واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات بواسطة الجاليات والقنصليات في كل الدول للنظر في الإيجابيات والسلبيات أيضًا، وكانت هناك توصيات سيتم رفعها لوزارة الهجرة وللسادة المسؤولين، علمًا بأن المتحدثين في المؤتمر تحدثوا من واقع مشاركاتهم على أرض الواقع.

وأشار علاء سليم، أمين عام الاتحاد، إلى أن المؤتمر هو الأول وليس الأخير في سلسلة مؤتمرات لمناقشة عدة قضايا هامة تخص المصريين في الخارج يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لدعم الدولة المصرية، ووافق الحضور على ارسال برقية تأييد للقيادة السياسية لتؤكد وقوف أبناء الوطن في الخارج خلف سياسة الدولة الرشيدة في مواجهة التحديات.

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مؤتمر الاتحاد العام للمصريين في الخارج

مؤتمر الاتحاد العام للمصريين في الخارج