شكرا لقرائتكم خبر عن لجان «السياحة والصحة» تواصل التفتيش على القرى السياحية تمهيدا لإعادة تشغيلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من محافظة البحر الأحمر، عملها، لليوم الثالث، في معاينة الفنادق والقرى السياحية التي تقدمت بطلبات لإعادة فتحها وتشغيلها في السياحة الداخلية بنسبة 25% بمدينة الغردقة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك تمهيدًا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وانتهت اللجنة من التفتيش على الفنادق والقرى السياحية بمنطقة الجونة، وتواصل عملها، اليوم الأحد، لفنادق منطقة سهل حشيش.

واجتاز عدد من الفنادق بمنطقة الجونة التفتيش، حيث استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء، وسوف يتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وأكدت مصادر باللجنة أن الفنادق التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيتم توفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقًا في موعد جديد.

كانت لجان الفحص بدأت أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، حيث تقدم إلى غرفة المنشآت الفندقية حتى الآن طلبات من 172 فندق لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدًا لإعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

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فنادق البحر الاحمر تسابق الزمن استعدادا لتطبيق شروط استقبال السياحة الداخلية - صورة أرشيفية