شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الشباب الأفريقى يطلق أول برنامج شبابى لايڤ باللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق مكتب الشباب الافريقى، بوزارة الشباب والرياضة برنامج " المواطن العالمي" Global Citizen، والذي يتم بثه باللغة الإنجليزية بشكل مباشر علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (pages facebook, Instagram,Twitter, youtube ,Linked in ) ، و يستضيف صناع القرار وشخصيات عالمية في عدة مجالات مختفلة حول العالم ومن مصر .

يهدف البرنامج إلى دعم مفهوم الوحدة و المشاركة العالمية ، وتوجيه رسائل ايجابية الى شباب العالم من القاهرة ،وعرض تجارب شبابية ناجحة عالميا ،وتوسعة المحتوي الثقافي بين الشباب بشكل تفاعلي بالإضافة الي مد جسورالتواصل بين الشباب من خلال تحقيق التواصل الفعلي والاحتكاك المباشر بين الشباب من مختلف خلفياته وإعداد كودار وقيادات شبابية ذات قدرة على إحداث تغيير على أرض الواقع.

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يأتي ذلك انطلاقا من ايمان وزارة الشباب بأهمية دور الشباب فى مواجهة الأزمات العالمية و أن يكونوا فى في طليعة عملية نشر الوعى بمخاطر الأمراض و طرق الوقاية و تصميم البرامج التي تستجيب للاحتياجات المختلفةسواء صحية أو أقتصادية أو محتمعية أو سياسية.







