أخبار مصر

مكتب الشباب الأفريقى يطلق أول برنامج شبابى لايڤ باللغة الإنجليزية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الشباب الأفريقى يطلق أول برنامج شبابى لايڤ باللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر


القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق مكتب الشباب الافريقى،  بوزارة الشباب والرياضة برنامج " المواطن العالمي" Global Citizen، والذي يتم بثه باللغة الإنجليزية بشكل مباشر علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (pages facebook, Instagram,Twitter, youtube ,Linked in )  ، و يستضيف صناع القرار  وشخصيات عالمية في عدة مجالات مختفلة حول العالم ومن مصر .

   

يهدف البرنامج إلى دعم مفهوم الوحدة و المشاركة العالمية ، وتوجيه رسائل ايجابية الى شباب العالم من القاهرة ،وعرض تجارب شبابية ناجحة عالميا ،وتوسعة المحتوي الثقافي  بين الشباب  بشكل تفاعلي بالإضافة الي مد جسورالتواصل بين الشباب من خلال تحقيق التواصل الفعلي والاحتكاك المباشر بين الشباب من مختلف خلفياته  وإعداد كودار وقيادات شبابية ذات قدرة على إحداث تغيير على أرض الواقع.

Advertisements

يأتي ذلك انطلاقا من ايمان وزارة الشباب بأهمية دور الشباب فى مواجهة الأزمات العالمية و أن يكونوا فى في طليعة عملية نشر الوعى بمخاطر الأمراض و طرق الوقاية و تصميم البرامج التي تستجيب للاحتياجات المختلفةسواء صحية أو أقتصادية أو محتمعية أو سياسية.

 


 


 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الشباب الأفريقى يطلق أول برنامج شبابى لايڤ باللغة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا