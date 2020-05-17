شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار حصاد البنجر بمشروع المنيا وتوريد 10000 طن لـ3 شركات سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن عبد العال المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا التابع لوزارة الزراعة، إن العمل مستمر في حصاد محصول البنجر في مشروع غرب غرب المنيا، في مساحة 3 آلاف فدان، بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضي ـ حيث تم حصاد 650 فدانا من المساحة المنزرعة، مضيفا أن إنتاجيته تتخطى إلى 21 طنا للفدان في المساحات التي تم حصادها ، ويتم التوريد حاليا لثلاث شركات لإنتاج السكر وهي النوبارية وأبو قرقاص والفيوم، متوقعا إنتاجية تقترب من 70 الف طن من إجمالى المساحات المنزرعة.

وأضاف "عبد العال"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن موسم حصاد البنجر مستمر حتى يونيو المقبل، حيث تم توريد 10 آلاف طن حتى الان لشركات السكر من المساحة التى تم حصادها ، لا فتا الى أن أهم ما يميز إنتاج البنجر في مشروع غرب المنيا هو ارتفاع نسبة السكر فيه بنسبة تصل إلي 23%، وهو ما يضفي ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر في المشروع ويرفع من عائد زراعته في أراضي المشروع يدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر إلي 5 الآف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلي أن أن نجاح زراعة البنجر في المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر بأنها مستعدة للتعاقد علي أية مساحات إضافية لزراعة البنجر السكر.

وذكر المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا يتميز بمحتوي البنجر من السكر وهو ما دفع شركات إنتاج السكر في التنافس على التعاقد علي شراء المحصول بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتي تراوحت فيما بين 84 الى 86%، مؤكدا أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعي صناعي بها.

وقال " عبدالعال " أن مشروع غرب غرب المنيا هو عبارة عن مزرعة بحثية استرشاديه ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية(صوب) ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان

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وتابع المدير التنفيذ لمشروع غرب غرب المنيا، أن زراعات المشروع اعتمد علي استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.