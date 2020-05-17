شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام المجمعات الاستهلاكية: الكوبونات مشروع ناجح وهناك سحب كبير عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام عبد المنعم مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، أنه من مقترحات وزير التموين أنه تم عمل الكوبون الخاص بالمجمعات الاستهلاكية، حيث يقوم المستهلك باختيار السلع التي يريدها ولديه جميع الفروع التي يريد الشراء منها.

وأضاف مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، في تصريحات لبرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك شركة الأهرام بها 196 فرع وشركة النيل 180 فرع ، ومن حق المستهلك أن يختار من أى فرع يريده .

وأوضح مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، أن مشروع الكوبونات مشروع ناجح للغاية ولديه إقبال كبير للغاية خاصة في أزمة فيروس كورونا، كما أن أي شخص يريد عمل خير يمكنه أن يوزع الكوبونات على المحتاجين، حيث إن هناك سحب كبير على الكوبونات.

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وفى وقت سابق وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكرار تجربة الكوبونات السلعية مرة اخرى بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث يمكن استخدامها كزكاة لعيد الفطر تعظيماً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض ،حيث طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما يقرب من 26.375 كوبون خلال الفترة من 23 إبريل 2020 حتى 11 مايو 2020، ووصلت مبيعاتها الى مليون و500 ألف جنية.

واستعرض المصيلحي في تقريراً تلقاه من اللواء احمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن ما زال هناك طلب مستمر من المواطنين القادرين لشراء الكوبونات السلعية وتوزيعها على المواطنين غير القادرين وصرفها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.