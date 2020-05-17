شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: رفع حالة الاستنفار خلال إجازة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، رفع حالة الاستنفار خلال إجازة عيد الفطر المبارك وعمل نوبتجيات للمتابعة على مدار الساعة و المرور على الترع والمصارف ومراقبة مناسيب المياه وحالة الجسور تحسبًا لأي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف ، ومداومة المرور للتأكد من جاهزية جميع النقاط الساخنة والحرجة وبالأخص التغطيات والسحارات وأماكن الاختناقات .

وكلف عبد العاطى قيادات الوزارة في المحافظات خلال اجتماعه معهم عبر الفيديو كونفرانس بمداومة المرور والمتابعة المجارى المائية للتأكد من نظافة جميع النطاقات وأحواض المص والطرد لمحطات الرفع، بالإضافة التأكد من جاهزية مراكز الطوارئ وغرف العمليات على المستوى المركزي وعلى مستوى الأقاليم التابعة للوزارة.

واكد عبد العاطى على المتابعة المستمرة لكافة المجارى المائية ومجرى نهر النيل وفرعية ورصد أى تعديات قد تحدث خلال عيد الفطر المبارك في مهدها.

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وشدد عبد العاطى على ضرورة جاهزية وحدات الطوارئ ومعدات التشغيل الذاتى المملوكة للوزارة وتوزيعها بأماكن قريبة من النقاط الساخنة و مراكز الطوارئ الرئيسية ، وقيام الادارات العامة بتأمين مقرات الادارات و الهندسات ومراكز الصيانة ومداومة المرور عليها خلال العيد.

و وجه عبد العاطى قيادات التنفيذية بالوزارة و رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلى التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة بمتابعة أعمال أجهزة الوزارة وما تم اتخاذه من اجراءات فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم .

وفى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد التأكد من تطبيق كافة الاجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض اعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الادارية او بالمواقع واتباع كافة سبل الامن والسلامة.