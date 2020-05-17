شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنشر فيديو لتوعية المواطنين بخطورة الاستهانة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء، فيديو توعوى لتحذير المواطنين من خطورة فيروس كورونا، وأن الفيروس مازال مستمرا فى العالم، مستنكرا فى الوقت ذاته قله اهتمام المواطنين بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحماية من الفيروس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد تابع الموقف الطبي الحالي بكافة المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، ومدى توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بها لتقديم أوجه الرعاية الكاملة للحالات المصابة بفيروس "كورونا"، مجدداً التأكيد على ضرورة التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية المختلفة في المستشفيات، ومتابعة المخزون بصورة دورية.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المواصفات المعتمدة للكمامات المستدامة سيتم تعميمها على المصانع المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها وفقاً لهذه المواصفات، بحيث تكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين‪.